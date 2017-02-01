"Власти" Донецка из-за обстрелов ограничили работу транспорта

01.02.2017 14:10

В оккупированном Донецке в связи с обстрелами "власти" ограничили работу муниципального общественного транспорта в Киевском районе.

"Движение муниципального транспорта ограничено в Киевском районе. Маршрутные такси работают без ограничений, на усмотрение перевозчиков, но маршрут № 3 не вышел сегодня в рейс", — сообщили в местной "городской администрации".