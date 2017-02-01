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Архив - Донецкая область

"Власти" Донецка из-за обстрелов ограничили работу транспорта

01.02.2017 14:10
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"Власти" Донецка из-за обстрелов ограничили работу транспорта

В оккупированном Донецке в связи с обстрелами "власти" ограничили работу муниципального общественного транспорта в Киевском районе.

"Движение муниципального транспорта ограничено в Киевском районе. Маршрутные такси работают без ограничений, на усмотрение перевозчиков, но маршрут № 3 не вышел сегодня в рейс", — сообщили в местной "городской администрации".

  • Троллейбус № 10 сообщением "хладокомбинат „Винтер“ — проспект Партизанский" следует до проспекта Панфилова (маршрут сокращен примерно на 10 остановок).
  • Трамвай № 1 сообщением "ДМЗ — ж/д вокзал „Донецк“" движется до улицы Экономической (6 остановок).
  • Автобус большой вместимости № 73 "микрорайон Широкий — проспект Партизанский" едет до Шахтерской площади (сокращено 7 остановок).

Фото: ura.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, работа, транспорт, ограничение
 
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