Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы

03.02.2017 20:43

Полицейские забрали из семьи в Авдеевке троих детей, брошенных на произвол судьбы в условиях войны, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В страдающей от обстрелов Авдеевке правоохранители обходят каждый дом, чтобы выявить тех, кто нуждается в помощи, в том числе и социальной, и интересуются желанием жителей эвакуироваться из города. Параллельно в усиленном режиме работают и сотрудники ювенальной превенции, основная задача которых - сохранение жизней маленьких жителей Авдеевки и своевременная ликвидация любой угрозы для них.



В частном доме на окраине города в антисанитарных условиях без еды и тепла двое мальчиков и девочка вынуждены самостоятельно бороться за жизнь. Их мать уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей за пьянство и пренебрежение своими обязанностями в отношении них. Пьет и бабушка малышей.



На алкоголь тратилась вся социальная помощь, которая оказывалась семье государством на улучшение условий жизни и воспитание несовершеннолетних. И это в то время, когда два мальчика 10 и 11 лет и в мирное время, и в период обстрелов вынуждены самостоятельно добывать себе пищу попрошайничеством. Их 9-месячная сестра худая и голодная. В помещении холодно, потому что дом отапливается с помощью хвороста. На момент визита полицейских на кухне готовился обед - в кастрюле с водой плавала кость.



"Сегодня полицейские совместно с компетентными городскими службами подготовили необходимую документацию и забрали всех детей из семьи. Братья помещены в Добропольский центр социальной реабилитации детей, их сестренка ближайшее время будет находиться в больнице. Медики проведут обследование ребенка с целью исключения серьезных проблем со здоровьем из-за недоедания", - говорится в сообщении.