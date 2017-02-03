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Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы
Полицейские забрали из семьи в Авдеевке троих детей, брошенных на произвол судьбы в условиях войны, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В страдающей от обстрелов Авдеевке правоохранители обходят каждый дом, чтобы выявить тех, кто нуждается в помощи, в том числе и социальной, и интересуются желанием жителей эвакуироваться из города. Параллельно в усиленном режиме работают и сотрудники ювенальной превенции, основная задача которых - сохранение жизней маленьких жителей Авдеевки и своевременная ликвидация любой угрозы для них.
В частном доме на окраине города в антисанитарных условиях без еды и тепла двое мальчиков и девочка вынуждены самостоятельно бороться за жизнь. Их мать уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей за пьянство и пренебрежение своими обязанностями в отношении них. Пьет и бабушка малышей.
На алкоголь тратилась вся социальная помощь, которая оказывалась семье государством на улучшение условий жизни и воспитание несовершеннолетних. И это в то время, когда два мальчика 10 и 11 лет и в мирное время, и в период обстрелов вынуждены самостоятельно добывать себе пищу попрошайничеством. Их 9-месячная сестра худая и голодная. В помещении холодно, потому что дом отапливается с помощью хвороста. На момент визита полицейских на кухне готовился обед - в кастрюле с водой плавала кость.
"Сегодня полицейские совместно с компетентными городскими службами подготовили необходимую документацию и забрали всех детей из семьи. Братья помещены в Добропольский центр социальной реабилитации детей, их сестренка ближайшее время будет находиться в больнице. Медики проведут обследование ребенка с целью исключения серьезных проблем со здоровьем из-за недоедания", - говорится в сообщении.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, семья, Авдеевка, дети, родители, Полиция Донбасса
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