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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах: очереди есть, но проехать можно, пеших почти нет

04.02.2017 13:04
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Ситуация на блокпостах: очереди есть, но проехать можно, пеших почти нет

По информации Госпогранслужбы, сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, и 70 авто на выезд. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 100 транспортных средств, в направлении выезда ‒ 100. В «Гнутово» ‒ 50/30 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое»: на выезд с неконтролируемой территории было 20 транспортных средств , а в направлении въезда было 25 авто.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

«В 11.00. Пешая очередь на Артемовск как всегда большая, автомобильная еще больше. В Горловку машин практически нет, пеших тоже».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

«На Донецк очередь около 130 машин».

«Со стороны Курахово на Донецк до броневика машин 60, итого ориентировочно машин 130 без льгот».

«Только что проехали из Донецка в пешей очереди 5 человек.  Машин 50-60».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«В 5 выехали из Донецка, на Еленовке были 10-е, на Перлыне 56-е. Сейчас заезжаем на Новотроицк».

«Пешая на Украину 100 человек».

«В Донецк пусто, пешей тоже нет».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«На 9.30. В сторону Мариуполя никого, ни пеших, ни машин».

#СтаницаЛуганская

«Переход со стороны Луганска в Украину занял около 3-х часов».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
 
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