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Ситуация на блокпостах: очереди есть, но проехать можно, пеших почти нет
По информации Госпогранслужбы, сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, и 70 авто на выезд. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 100 транспортных средств, в направлении выезда ‒ 100. В «Гнутово» ‒ 50/30 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое»: на выезд с неконтролируемой территории было 20 транспортных средств , а в направлении въезда было 25 авто.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
«В 11.00. Пешая очередь на Артемовск как всегда большая, автомобильная еще больше. В Горловку машин практически нет, пеших тоже».
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
«На Донецк очередь около 130 машин».
«Со стороны Курахово на Донецк до броневика машин 60, итого ориентировочно машин 130 без льгот».
«Только что проехали из Донецка в пешей очереди 5 человек. Машин 50-60».
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
«В 5 выехали из Донецка, на Еленовке были 10-е, на Перлыне 56-е. Сейчас заезжаем на Новотроицк».
«Пешая на Украину 100 человек».
«В Донецк пусто, пешей тоже нет».
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
«На 9.30. В сторону Мариуполя никого, ни пеших, ни машин».
#СтаницаЛуганская
«Переход со стороны Луганска в Украину занял около 3-х часов».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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