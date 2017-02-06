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Новый модуль паспортного контроля установлен на КПВВ "Марьинка"
06.02.2017 19:41
Новый модуль паспортного контроля установили сегодня на КПВВ "Марьинка" вместо разрушенного минометным обстрелом боевиков в первые дни февраля. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда.
"Теперь пропускная способность КПВВ снова достигла своего обычного уровня. Контрольно-пропускные операции осуществляются в штатном режиме всеми имеющимися силами и средствами", - говорится в сообщении.
Персонал Краматорского пограничного отряда продолжает нести службу на линии разграничения, несмотря на регулярные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, Марьинка, КПП
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