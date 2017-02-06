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Архив - Донецкая область

Новый модуль паспортного контроля установлен на КПВВ "Марьинка"

06.02.2017 19:41
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Новый модуль паспортного контроля установлен на КПВВ "Марьинка"

Новый модуль паспортного контроля установили сегодня на КПВВ "Марьинка" вместо разрушенного минометным обстрелом боевиков в первые дни февраля. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда. 

"Теперь пропускная способность КПВВ снова достигла своего обычного уровня. Контрольно-пропускные операции осуществляются в штатном режиме всеми имеющимися силами и средствами", - говорится в сообщении. 

Персонал Краматорского пограничного отряда продолжает нести службу на линии разграничения, несмотря на регулярные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. 

 

Источник:  ostro.org



Теги: Донбасс, Марьинка, КПП
 
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