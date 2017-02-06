В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»

06.02.2017 08:07

Российские СМИ распространили комментарий одного из депутатов Госдумы РФ относительно вчерашнего убийства так называемого «чиновника» самопровозглашнной «Луганской народной республики». Как передаёт replyua.net со ссылкой на ТАСС, заявление о том, что взрыв в машине «начальника управления народной милиции ЛНР» Олега Анащенко не является последним, озвучил депутат Госдумы РФ от «ЛДПР» Леонид Калашников.



Как отмечается, в своём заявлении Калашников провёл анализ «тактики последних месяцев», в течение которых участились убийства или «случайные» смерти «чиновников» «ЛНР» и «ДНР». Он отметил, что все эти убийства являются «отстрелом активных и ярких деятелей», а также предположил, что убийство Анащенко — не последнее. Впрочем, Калашников не стал публично строить предположений о том, почему в «ЛНР» массово «убирают» местных «чиновников».



Напомним, 4 февраля 2017-го года в своём внедорожнике взорвался Олег Анащенко, СММ ОБСЕ считает, что машина взорвалась на ходу, мощность этого взрыва оценивают в 4-5 кг тротила. Незадолго до этого, 27 января 2017-го года, не стало ещё одного из главарей «ЛНР» — Валерий Болотов, являвшийся самым первым лидером террористической организации, умер в Москве якобы от сердечного приступа. Впрочем, его супруга выказывала СМИ мнение о том, что её мужа отравили.