В оккупированную Горловку не пропустили партию парфюмерии

07.02.2017 13:02

Парфюмерию на сумму более 100 тысяч гривен пыталась провезти гражданка Украины в оборудованных в машине тайниках в оккупированную Горловку через КПВВ "Майорск". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Отмечается, что попытку незаконного перемещения через линию разграничения товаров народного потребления вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" предотвратили пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы.

"Осматривая автомобиль "Опель" под управлением гражданки Украины, которая направлялась в Горловку, пограничный наряд с помощью специальных средств обнаружил тайники с товарами", - отмечают в ГСПУ.

В частности, в салоне и конструктивных особенностях авто находилось большое количество духов, которые были скрыты под сиденьями.



Предварительная стоимость товара составляет около 105 тысяч гривен. Нарушительница и товар переданы работникам фискальной службы для принятия правового решения.