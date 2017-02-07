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Архив - Донецкая область

В оккупированную Горловку не пропустили партию парфюмерии

07.02.2017 13:02
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В оккупированную Горловку не пропустили партию парфюмерии
Парфюмерию на сумму более 100 тысяч гривен пыталась провезти гражданка Украины  в оборудованных в машине тайниках   в оккупированную Горловку через КПВВ "Майорск". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
  
Отмечается, что попытку незаконного перемещения через линию разграничения товаров народного потребления вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" предотвратили пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы.
"Осматривая автомобиль "Опель" под управлением гражданки Украины, которая направлялась в Горловку, пограничный наряд с помощью специальных средств обнаружил тайники с товарами", - отмечают в ГСПУ. 
В частности, в салоне и конструктивных особенностях авто находилось большое количество духов, которые были скрыты под сиденьями.

Предварительная стоимость товара составляет около 105 тысяч гривен. Нарушительница и товар переданы работникам фискальной службы для принятия правового решения.  

Фото: dpsu.gov.ua/

Теги: Донбасс, парфюмерная вода, Госпогранслужба, КПВВ
 
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