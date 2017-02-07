В зоне АТО за минувшие сутки погибших бойцов нет, один ранен

07.02.2017 13:48

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Один украинский боец был ранен в Верхнеторецком на донецком направлении во время вражеского минометного обстрела", - сообщил Мотузяник.