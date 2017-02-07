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Архив - Донецкая область

В зоне АТО за минувшие сутки погибших бойцов нет, один ранен

07.02.2017 13:48
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В зоне АТО за минувшие сутки погибших бойцов нет, один ранен

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Один украинский боец  был ранен в Верхнеторецком на донецком направлении во время вражеского минометного обстрела", - сообщил Мотузяник.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, ВСУ
 
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