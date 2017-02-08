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Архив - Донецкая область

В Мариуполе арестованы патологоанатомы

08.02.2017 10:20
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В Мариуполе арестованы патологоанатомы

СБУ арестовали патологоанатомов, которые вымогали деньги у мариупольцев. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, брали с близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности. Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «черную бухгалтерию».

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, арест, СБУ, Уголовный кодекс
 
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