Блокада Донбасса: ветераны АТО заблокировали трассу Ясиноватая-Константиновка

10.02.2017 22:00

Участники блокады Донбасса перекрыли трассу Ясиноватая-Константиновка. Об этом сообщили в «Штабе блокады торговли с оккупантами» в Facebook, пишет сайт novosti.dn.ua.



По словам участников блокады, сейчас ведутся инженерные работы и обустройство местности.



«Штаб блокады при поддержке Добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли... и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Фенольная», – говорится в сообщении.