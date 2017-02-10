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В Донецкой области задержали информатора боевиков, которая ехала на украинскую территорию за соцпомощью
10.02.2017 16:24
В Донецкой области пограничники задержали женщину, которая причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Так, отмечается, что 31-летняя жительница Донецка направлялась с неподконтрольной территории через КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе. В ходе прохождения контроля на женщину сработала база данных правоохранительных органов.
Выяснилось, что она может быть причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований, при этом активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой.
На данный момент проводятся фильтрационные мероприятия. Планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, пограничники, задержание, боевики, информатор
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