В Донецкой области задержали информатора боевиков, которая ехала на украинскую территорию за соцпомощью

10.02.2017 16:24

В Донецкой области пограничники задержали женщину, которая причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, отмечается, что 31-летняя жительница Донецка направлялась с неподконтрольной территории через КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе. В ходе прохождения контроля на женщину сработала база данных правоохранительных органов.

Выяснилось, что она может быть причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований, при этом активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой.

На данный момент проводятся фильтрационные мероприятия. Планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.