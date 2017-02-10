Вопрос введения военного положения постоянно обсуждается - Климкин

10.02.2017 10:21

Вопрос введения военного положения в Украине или на части ее территории неоднократно поднимался на обсуждениях в руководстве страны, и при серьезном ухудшении ситуации на востоке оно будет оперативно введено. Такую мысль выразил в эфире канала 1+1 глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, сообщают украинские СМИ.

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности и соображения правового характера. То есть, этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это (введение ВП, - ред.) произойдет очень-очень быстро", - сообщил он.

Глава МИД отметил, что Украина может и не вводить ВП, но при этом все равно находиться в состоянии войны с государством-агрессором.

"Не исключаю в случае ухудшения ситуации введения военного положения, это достаточно эффективный элемент. Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введение военного положения", - пояснил Климкин.

Министр объяснил, что право объявить ВП имеет только Совет национальной безопасности и обороны, и этому органу решать, в достаточной ли степени ухудшилась фронтовая ситуация для введения ВП.