За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли силы АТО, огонь велся на всех направлениях

10.02.2017 07:15

За прошедшие сутки, 9 февраля 2017 российские оккупанты 61 раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди ВСУ нет.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-центре АТО.

«На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника», - отметили в сообщении.

На Луганском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Таким образом они обстреляли Шаров Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. Но по Водяному они вели огонь из БТР.

На Мариупольском направлении захватчики проводили обстрелы из минометов - Водяное и Павлополь. Применив минометы и стрелковое оружие российские оккупанты обстреляли - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединский, Водяное. В районе Широкино украинские позиции обстреливали из БМП противника.