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За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли силы АТО, огонь велся на всех направлениях
За прошедшие сутки, 9 февраля 2017 российские оккупанты 61 раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди ВСУ нет.
Соответствующую информацию предоставили в пресс-центре АТО.
«На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника», - отметили в сообщении.
На Луганском направлении оккупанты били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Таким образом они обстреляли Шаров Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. Но по Водяному они вели огонь из БТР.
На Мариупольском направлении захватчики проводили обстрелы из минометов - Водяное и Павлополь. Применив минометы и стрелковое оружие российские оккупанты обстреляли - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединский, Водяное. В районе Широкино украинские позиции обстреливали из БМП противника.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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