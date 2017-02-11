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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)

11.02.2017 19:44
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В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)

Сегодня около полудня в Мариуполе произошло сразу 2 ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы.

В первом случае на Запорожском шоссе (в районе "Мэтро") столкнулись "Форд" и "ВАЗ". В результате аварии автомобили были сильно повреждены. С места происшествиях их пришлось увозить с помощью эвакуатора. 

В это же время на пересечении пр. Строителей и бул. Шевченко столкнулись "Субару" и "Славута". В ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства происшествий выясняются.


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, снег, дорога, ДТП
 
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