В Мариуполе на заснеженной дороге произошло 2 ДТП (ФОТО)

11.02.2017 19:44

Сегодня около полудня в Мариуполе произошло сразу 2 ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы.

В первом случае на Запорожском шоссе (в районе "Мэтро") столкнулись "Форд" и "ВАЗ". В результате аварии автомобили были сильно повреждены. С места происшествиях их пришлось увозить с помощью эвакуатора.

В это же время на пересечении пр. Строителей и бул. Шевченко столкнулись "Субару" и "Славута". В ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства происшествий выясняются.