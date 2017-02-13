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Архив - Донецкая область

В Донецке "заминировали" здание Ворошиловской райадминистрации

13.02.2017 14:50
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В Донецке "заминировали" здание Ворошиловской райадминистрации

Из-за сообщения о минировании эвакуированы сотрудники администрации Ворошиловского района города, пишет интернет-издание «ДонПресс».
Источник в «силовых ведомствах ДНР» сообщил: «В здании Ворошиловской районной администрации были обнаружены записки, в которых сообщалось о минировании здания. В настоящий момент персонал эвакуирован, проводятся следственные мероприятия».
По словам источника, на месте происшествия работают саперы «МВД ДНР».



Теги: Донецк, Донбасс, бомба
 
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