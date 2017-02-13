В Донецке "заминировали" здание Ворошиловской райадминистрации

13.02.2017 14:50

Из-за сообщения о минировании эвакуированы сотрудники администрации Ворошиловского района города, пишет интернет-издание «ДонПресс».

Источник в «силовых ведомствах ДНР» сообщил: «В здании Ворошиловской районной администрации были обнаружены записки, в которых сообщалось о минировании здания. В настоящий момент персонал эвакуирован, проводятся следственные мероприятия».

По словам источника, на месте происшествия работают саперы «МВД ДНР».