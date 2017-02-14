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Еще один "защитник русского мира" российский писатель Захар Прилепин приехал на Донбасс уничтожать украинцев, а особенно их детей
За три года войны в Донбассе российский писатель Захар Прилепин успел выступить в роли волонтера оккупантов, пару лет был советником “главы ДНР”, дружил со всеми маргиналами “республики”, имеющими “почетное” звание “герой”, а теперь и сам приехал на чужую землю убивать, пишет "Диалог".
В интервью российским СМИ он признался, что собрал на оккупированной земле свой батальон из местных ранее воевавших наемников. Кто будет платить зарплату этим людям и снабжать боеприпасами – остается только догадываться. Вероятно, на помощь придет “любой военторг”.
О том, что убивать придется, Прилепин говорит с улыбкой. Он ждет, когда ему разрешат оказаться на линии фронта и стать участником сафари на людей. Не смущает и то, что среди жертв оккупантов могут оказаться дети, живущие на украинской территории.
“Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания, - говорит Прилепин. – Я офицер. Естественно, мне придется стрелять”.
В то же время Прилепин говорит, что любит украинский язык и Украину, но исключительно как свою землю. “Я люблю это как свое”, - размышляет Прилепин. Знающие нового потенциального “героя” дончане говорят, что на самом деле Прилепин очень кровожаден и хочет зачистить всю Украину. Он призывает неистово выжигать неподконтрольные террористам села и города, уничтожать украинцев, а особенно их детей.
“Мы должны заставить всех любить “русской мир”! Чем меньше будет свидомых украинцев и их потомства, тем больше у нас шансов вернуть свои территории. Выжигать и убивать всех!“ – любимые слова Прилепина. Боевики "ДНР" говорят, что даже они не были готовы к тому, что один из новых лидеров "ДНР" будет призывать к убийству детей. В идеологию "защитников русского мира" такие призывы никогда не вписывались.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Россия, Донбасс, война, писатель, Захар Прилепин
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