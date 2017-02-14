- СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)12:59
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
Изрядно располневший за годы оккупации главарь “Донецкой народной республики” Александр Захарченко третий год мечтает о походе на Киев и создании “Новороссии”. После того как Кремль зарубил идею с “историческим объединением” земель, террорист не долго расстраивался и вспомнил о неудачном опыте Донецко-Криворожской Республики.
На митинге, посвященном 99-летия создания Донецко-Криворожской Советской Республики, Захарченко снова обещал дончанам захват Харькова, Днепра и ряда других городов, пишет “Диалог.UA”.
"Вы обратите внимание, какая обширная география Донецко-Криворожской Республики – Харьков, Херсон, Запорожье, Днепропетровск. Надо было говорить правильно: “Днепропетровская народная республика”, “Харьковская народная республика” и так далее. Чего стесняться?“ – заявил террорист.
С 2014 года он не оставил попытки убедить горожан, что они стали жить лучше и веселее.
“ДНР” на сегодня – независимое государство, мы живем в свободной стране. Обстоятельства требуют от нас одного, чтобы Донецко-Криворожская Республика на территории Украины заняла свои исторические границы. Вы знаете, мы уже победили. Киев нас уже боится. После победы нам придется восстанавливать свою страну, сделать ее процветающей”, - расхорохорился Захарченко.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, Харьков, Днепр, захват, ДНР, Захарченко
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- Сколько платят за коммуналку украинцы и жители соседних стран12:47
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)12:26
- Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу12:12
- "Отчаянная домохозяйка" заявила о завершении актерской карьеры12:00
- Бойовики обстріляли свої передові позиції на Донбасі і звинуватили у цьому українських військових11:55
- В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ11:44
- Япония протестует против присвоения ряду Курильских островов российских названий11:38
- Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)11:20
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить