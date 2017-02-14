Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)

14.02.2017 12:26

Изрядно располневший за годы оккупации главарь “Донецкой народной республики” Александр Захарченко третий год мечтает о походе на Киев и создании “Новороссии”. После того как Кремль зарубил идею с “историческим объединением” земель, террорист не долго расстраивался и вспомнил о неудачном опыте Донецко-Криворожской Республики.

На митинге, посвященном 99-летия создания Донецко-Криворожской Советской Республики, Захарченко снова обещал дончанам захват Харькова, Днепра и ряда других городов, пишет “Диалог.UA”.

"Вы обратите внимание, какая обширная география Донецко-Криворожской Республики – Харьков, Херсон, Запорожье, Днепропетровск. Надо было говорить правильно: “Днепропетровская народная республика”, “Харьковская народная республика” и так далее. Чего стесняться?“ – заявил террорист.

С 2014 года он не оставил попытки убедить горожан, что они стали жить лучше и веселее.

“ДНР” на сегодня – независимое государство, мы живем в свободной стране. Обстоятельства требуют от нас одного, чтобы Донецко-Криворожская Республика на территории Украины заняла свои исторические границы. Вы знаете, мы уже победили. Киев нас уже боится. После победы нам придется восстанавливать свою страну, сделать ее процветающей”, - расхорохорился Захарченко.





