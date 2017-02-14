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ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)
В последнее время в районе Широкино боевики артиллерию не применяют, но используют крупные калибры стрелкового оружия, минометы и САУ, сообщает «Военное телевидение Украины».
По словам военных, обстрелы ведутся с наступлением темноты. Незаконные вооруженные формирования начинают провокации с обстрелов из стрелкового оружия, затем подключают минометы, танки и САУ.
«Противник провоцирует нас на применение более крупного оружия для того, чтобы самим оправдаться за применение более крупного оружия», - считает военнослужащий ВСУ Алексей.
Он отмечает, что позиции «противника расположены на таком расстоянии, что возможно применение стрелкового оружия».
Украинские военные наблюдают в районе Широкино беспилотники, которые запускают боевики, пишет сайт "Новости Донбасса".
Фото: https://hromadskeradio.org/
Теги: Донбасс, война, Широкино, ВСУ
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