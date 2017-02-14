ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)

14.02.2017 10:56

В последнее время в районе Широкино боевики артиллерию не применяют, но используют крупные калибры стрелкового оружия, минометы и САУ, сообщает «Военное телевидение Украины».



По словам военных, обстрелы ведутся с наступлением темноты. Незаконные вооруженные формирования начинают провокации с обстрелов из стрелкового оружия, затем подключают минометы, танки и САУ.



«Противник провоцирует нас на применение более крупного оружия для того, чтобы самим оправдаться за применение более крупного оружия», - считает военнослужащий ВСУ Алексей.



Он отмечает, что позиции «противника расположены на таком расстоянии, что возможно применение стрелкового оружия».



Украинские военные наблюдают в районе Широкино беспилотники, которые запускают боевики, пишет сайт "Новости Донбасса".



