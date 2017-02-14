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Выборы на оккупированном Донбассе возможны через 10 лет - экс-советник ООН

14.02.2017 14:10
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Выборы на оккупированном Донбассе возможны через 10 лет - экс-советник ООН

Чтобы провести выборы на Донбассе, нужно подождать 10 лет, которые использовать для создания равного гражданского общества там. Об этом в интервью "Апострофу" сказала экс-советник ООН по вопросам посредничества в решении конфликтов Антье Херберг.

"Понятно, что сейчас на Донбассе нельзя проводить выборы, потому что людей с Донбасса на самом деле там мало. И этот регион сейчас глубоко поляризован. В таких условиях выборы не проводят нигде в мире, потому что это только разожжет конфликт, а не поможет его развязать. Мое личное мнение состоит в том, что мы должны выждать примерно 10 лет, прежде чем проводить там выборы. И использовать это время для создания равного гражданского общества там", – отметила она.

Херберг подчеркнула, что очень помогло бы введение на Донбассе международной администрации.

По ее словам, важно понимать, что конфликт на Донбассе не изолированный. 

"Есть примерно шесть конфликтов в цепочке: кроме Донбасса, это Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия. Я не уверена, что мы можем смотреть на конфликт на Донбассе как на отдельный — это пояс небезопасности вдоль российских границ. Думаю, все вместе они — наиболее важный геополитический конфликт в мире, поскольку они определяют роль России в мире. А возможно, и США, которые, хотите вы того или нет, остаются единственной мировой державой. То есть это не только локальный конфликт, а и геополитический", – сказала она.

При этом она отметила, что есть разные методы разрешения конфликтов — от диалога до экстремального насилия, убийств и бомбардировок. 

"Роль международного сообщества и его ответственность в том, чтобы защитить. Если мы бросаем бомбы, целью должно быть предотвращение еще худшего. Но в этом диапазоне настолько много вариантов: диалог, посредничество и то, что мы называем силовым посредничеством, которое осуществляют высокопоставленные политики, могут использоваться миротворцы. Поэтому я думаю, что применение силы — последнее средство в XX веке", - подчеркнула Херберг.


Фото: apostrophe.ua/

Теги: Донбасс, выборы, война, время, провал
 
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