В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь

15.02.2017 22:00

В Мариуполе появилась новая инсталляция. Она расположилась рядом с заводоуправлением ММК им. Ильича.

Как сообщили в пресс-служба компании "Метинвест", идея ее появления принадлежит генеральному директору ММКИ Юрию Зинченко.

Конструкциювесом 600 кг и высотой ( с постаментом) 2 метра выполнила мариупольская фирма ( "Олег Кирюхин").

Новая инсталляция представляет собой конвертерный ковш с горячей расплавленной сталью. Конструкция сварная, внутри оснащена Led-подсветкой. В вечернее время лампы сделают скульптуру более привлекательной.