Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь

15.02.2017 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь

В Мариуполе появилась новая инсталляция. Она расположилась рядом с заводоуправлением ММК им. Ильича.
Как сообщили в пресс-служба компании "Метинвест", идея ее появления принадлежит генеральному директору ММКИ Юрию Зинченко.
Конструкциювесом 600 кг и высотой ( с постаментом) 2 метра выполнила мариупольская фирма ( "Олег Кирюхин").
Новая инсталляция представляет собой конвертерный ковш с горячей расплавленной сталью. Конструкция сварная, внутри оснащена Led-подсветкой. В вечернее время лампы сделают скульптуру более привлекательной.



Теги: Донбасс, Мариуполь, сталь, Метинвест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх