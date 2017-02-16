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Архив - Донецкая область

Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки

16.02.2017 07:30
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Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки

В акцию «Папа для Украины», в рамках которой Ватикан и лично Папа Римский формируют фонд помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии, попали и жители обстрелянной Авдеевки.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, о финансовой помощи для Авдеевки рассказал приехавший из Ватикана в город Апостольский Нунций Архиепископ Клаудио Гуджеротти.

По словам Жебривского, 15 февраля 2017-го года Гуджеротти побывал в Авдеевке, а также в Краматорске. Его визит был связан с желанием лично выказать слова поддержки жителям пострадавших от военных действий территорий, а также передать послание Папы Римского Франциска, в котором он выражает солидарность и поддержку украинскому народу. Кроме того, Гуджеротти заявил о том, что из фонда акции «Папа для Украины» будет выделено 200 тысяч евро на нужды жителей Авдеевки.

Напомним, в прошлом году акция «Папа для Украины» собрала колоссальные средства на помощь пострадавшим от агрессии РФ средства. Всего было собрано 16 млн евро, из которых 5 млн евро выделил лично Папа Римский Франциск. 



Теги: Донбасс, Ватикан, Авдеевка, деньги
 
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