- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил21:21
- Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться21:00
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги16:05
Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки
В акцию «Папа для Украины», в рамках которой Ватикан и лично Папа Римский формируют фонд помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии, попали и жители обстрелянной Авдеевки.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, о финансовой помощи для Авдеевки рассказал приехавший из Ватикана в город Апостольский Нунций Архиепископ Клаудио Гуджеротти.
По словам Жебривского, 15 февраля 2017-го года Гуджеротти побывал в Авдеевке, а также в Краматорске. Его визит был связан с желанием лично выказать слова поддержки жителям пострадавших от военных действий территорий, а также передать послание Папы Римского Франциска, в котором он выражает солидарность и поддержку украинскому народу. Кроме того, Гуджеротти заявил о том, что из фонда акции «Папа для Украины» будет выделено 200 тысяч евро на нужды жителей Авдеевки.
Напомним, в прошлом году акция «Папа для Украины» собрала колоссальные средства на помощь пострадавшим от агрессии РФ средства. Всего было собрано 16 млн евро, из которых 5 млн евро выделил лично Папа Римский Франциск.
Теги: Донбасс, Ватикан, Авдеевка, деньги
- В Донбассе уже проголосовало более половины избирателей
- В Авдеевке охранники завода "захватили" избирательные участки
- Президент перевел судью из Донбасса на работу в Киев
- Авдеевка: наблюдатели едут... за избирателями
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- Регионалы лишаются женщин
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил21:21
- Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться21:00
- В Луганске детей заставляют писать письма боевикам20:42
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Авиакатастрофа MH17: названо имя организатора перевозки «Бука» в «ДНР»07:15
- Что поможет украинскому бизнесу преодолеть кризис — эксперт07:05
- Пламя Донбасса растопило лед Айсберга06:55
- Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО22:40
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил21:21
- Заводы Мариуполя и Кривого Рога могут остановиться21:00
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)