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Архив - Донецкая область

Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО

16.02.2017 16:20
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Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин анонсировал создание мобильного приложения "Активный гражданин", с помощью которого жители Донбасса смогут вызвать полицию или сообщить пользователям об обстрелах и чрезвычайных происшествиях, сообщает Новое время.
"Механизм действия: отправляется сигнал SOS, который поступает в наш UASC. Там информация оперативно обрабатывается и на местонахождение владельца устройства будет отправлен наряд полиции", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, с помощью приложения можно будет сообщить о правонарушении и приложить фото.
Также предусмотрена опция Тревога Амбер. По примеру работы аналогичной системы в США, когда идет незамедлительное информирование пользователей приложения о пропавших детях в городе.
Еще можно будет записаться на прием к руководству полиции и дать оценку работы сотрудника полиции.



Теги: Донбасс, полиция, смартфон, приложение, Вячеслав Аброськин
 
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