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Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом
17.02.2017 17:34
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий фактически обвинил миссию ОБСЕ в том, что ее наблюдатели являются наводчиками украинской артиллерии. Об этом террорист сказал на совместной с главарем "ДНР" Александром Захарченко встрече с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Александром Хугом, сообщает "Остров".
"ОБСЕ несколько раз запрашивала координаты наших школ, детских садиков. Мистер Хуг, эти здания не имеют способности передвигаться. Мы неоднократно давали вам эти координаты, но в результате мы получаем, что, как только мы даем координаты этих объектов, по странной случайности происходят обстрелы именно по этим координатам", - отметил Плотницкий.
"Это вызывает у нас некоторое недоумение, каким образом координаты этих объектов попадают в ВСУ?" – недвусмысленно заявил боевик.
Фото: donbass.ua/
Теги: Украина, Донбасс, наводнение, встреча, ОБСЕ, артиллерия, Захарченко, Плотницкий
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