Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом

17.02.2017 17:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий фактически обвинил миссию ОБСЕ в том, что ее наблюдатели являются наводчиками украинской артиллерии. Об этом террорист сказал на совместной с главарем "ДНР" Александром Захарченко встрече с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Александром Хугом, сообщает "Остров".

"ОБСЕ несколько раз запрашивала координаты наших школ, детских садиков. Мистер Хуг, эти здания не имеют способности передвигаться. Мы неоднократно давали вам эти координаты, но в результате мы получаем, что, как только мы даем координаты этих объектов, по странной случайности происходят обстрелы именно по этим координатам", - отметил Плотницкий. 

"Это вызывает у нас некоторое недоумение, каким образом координаты этих объектов попадают в ВСУ?" – недвусмысленно заявил боевик. 
 

Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, наводнение, встреча, ОБСЕ, артиллерия, Захарченко, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх