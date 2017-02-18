Конфликт на Донбассе начнет затухать уже этой осенью - Тука

18.02.2017 11:03

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что осенью "безобразие" на Донбассе начнет "сворачиваться". Об этом он заявил в эфире программы "Люди. Hard Talk" на телеканале "112 Украина".

"Тут очень много внешних факторов на это влияет. Предугадать, как будут развиваться все события, невозможно, надо говорить честно. За таким ответом лучше сходить в церковь. Может быть, один Господь знает ответ. Я могу только высказывать свою точку зрения. По логике вещей, анализируя ту информацию, которая у меня есть из абсолютно открытых источников. У меня есть такое ощущение, что примерно осенью мы начнем наблюдать процесс реального сворачивания всего этого безобразия на Востоке. Не в Крыму, на Востоке", - заявил Тука.

Ранее Тука заявил, что в наступившем году, максимум в середине 2018-го Украине удастся вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Тука также заявлял, что Украине не удастся вернуть аннексированный Крым в ближайшие 3-5 лет.