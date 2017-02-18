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НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что по причине российско-украинского конфликта отношения Североатлантического альянса и Российской Федерации значительно ухудшились, тогда как предпосылок к их улучшению фактически нет, пишет "Диалог".
Об этом он рассказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает УНИАН.
НАТО и Россия, по его словам, должны иметь некий диалог, однако все, что касается Украины, вызывает у сторон совершенно разное мнение.
Генсек рассказал, что с Лавровым они обсудили множество вопросов, и, конечно же, Украину. Столтенберг отметил, что Минские соглашения должны быть соблюдены, тогда как Альянс всецело поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Кроме того, наблюдатели ОБСЕ все же должны получить доступ к оккупированным территориям, утверждает он.
Также он подчеркнул, что до аннексии Россией Крыма НАТО и Москва сотрудничали по определенным вопросам, однако теперь, в ситуации российской агрессии, Альянс будет жестко реагировать на любое нарушение мировой безопасности.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, агрессия, конференция, Мюнхен, поддержка
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