НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг

18.02.2017 08:44

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что по причине российско-украинского конфликта отношения Североатлантического альянса и Российской Федерации значительно ухудшились, тогда как предпосылок к их улучшению фактически нет, пишет "Диалог".

Об этом он рассказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает УНИАН.

НАТО и Россия, по его словам, должны иметь некий диалог, однако все, что касается Украины, вызывает у сторон совершенно разное мнение.

Генсек рассказал, что с Лавровым они обсудили множество вопросов, и, конечно же, Украину. Столтенберг отметил, что Минские соглашения должны быть соблюдены, тогда как Альянс всецело поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ все же должны получить доступ к оккупированным территориям, утверждает он.

Также он подчеркнул, что до аннексии Россией Крыма НАТО и Москва сотрудничали по определенным вопросам, однако теперь, в ситуации российской агрессии, Альянс будет жестко реагировать на любое нарушение мировой безопасности.







