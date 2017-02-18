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Архив - Донецкая область

Появились данные о последних потерях боевиков на Донбассе

18.02.2017 14:18
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Появились данные о последних потерях боевиков на Донбассе

По данным украинской разведки в течении 16−17 февраля в зоне АТО погибли 10 и получили ранения двое боевиков.

В пресс-службе ГУР Министерства обороны сообщили: «Минометным расчетом 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК осуществлен обстрел передовых позиций этого же полка в районе н.п. Спартак. 16−17 февраля потери в 11 отдельном мотострелковом полку от „дружественного“ огня составили убитыми — десять военнослужащих и ранеными — два».


Фото: https://www.youtube.com/

Теги: Донбасс, война, разведка, боевики, потери
 
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