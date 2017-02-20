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Архив - Донецкая область

Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат

20.02.2017 08:38
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Загострення в зоні АТО: ЗСУ зазнали втрат

Протягом минулих вихідних, 19 та 20 лютого, проросійські терористи грубо порушували режим тиші, передає replyua.net з посиланням на інформацію штабу АТО.

У результаті обстрілів загинув один український військовий. У повідомленні прес-центру антитерористичної операції наголошується, що у напрямку Маріуполя, використовуючи різнокаліберні міномети, окупанти завдали удару по Грунтовому, Новотроїцькому, Лебединському та Зайцевому. А з використанням кулеметів великого калібру та гранатометів бойовики обстріляли Водяне, Гранітне, Гнутове та Павлопіль. Кілька разів російсько-терористичні війська відкривали вогонь у напрямку Широкіного. По Авдіївці стріляли снайпери, а по Водяному – протитанкові ракетні комплекси. 

У Донецькій області терористи, використовуючи 120-мм та 82-мм міномети, а також стрілецьку зброю та гранатомети, відкривали вогонь по українським захисниками. Під особливо потужні обстріли потрапили Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Зайцеве, Кам’янка та Луганське. 

Досить непростою була ситуація на Луганському напрямку. Там по представникам ЗСУ відкривався потужний вогонь із використанням стрілецької зброї та мінометів. 



Теги: Донбасс, война, АТО, потери
 
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