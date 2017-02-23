Под Мариуполем на позиции ВСУ "прилетело" 200 снарядов российских оккупантов

23.02.2017 13:48

Позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» боевики обстреливали из минометов, САУ и «Града».

Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер.

32 раза вчера украинские позиции в районе Мариуполя были обстреляны террористами т.н. «днр».

Укрепленные районы около Широкино утром попали под обстрел 120 мм, по позициям у Водяного боевики стреляли из «Града-П» (выпустив 7 ракет), САУ - 122 мм и минометов 82 и 120 мм. Также позиции около Широкино днем были обстреляны из САУ 122мм, а около Лебединского -из минометов 120 мм.

В остальных случая террористы применяли стрелковое вооружение и гранатометы.

Силы АТО открывали ответный огонь 8 раз.

Сегодня террористы уже 11 раз обстреляли позиции ВСУ в секторе «Мариуполь» из стрелкового оружия. Под огонь попали укрепленные пункты под Широкино, Водяным и Павлополем. Огонь в ответ украинские силовики не открывали.

Источник: sprotyv.info