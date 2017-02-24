Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела

24.02.2017 07:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела

 Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.  

На Донецком направлении оккупанты били по Авдеевке из танка. Из минометов различных калибров они обстреливали Пески, Зайцевое, Троицкое и Камянку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Песках, Авдеевке, Верхнеторецкому, Новоселовке, Луганскому и Зайцевому. Украинские позиции в районе Новгородского обстреливал снайпер.

На Луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска били по Попасной и Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вела БМП противника, Троицкое попало под огонь зенитных установок.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх