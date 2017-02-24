За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 83 обстрела

24.02.2017 07:02

Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Донецком направлении оккупанты били по Авдеевке из танка. Из минометов различных калибров они обстреливали Пески, Зайцевое, Троицкое и Камянку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Новгородскому, Песках, Авдеевке, Верхнеторецкому, Новоселовке, Луганскому и Зайцевому. Украинские позиции в районе Новгородского обстреливал снайпер.

На Луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска били по Попасной и Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вела БМП противника, Троицкое попало под огонь зенитных установок.