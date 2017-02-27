Турчинов рассказал, почему в 2014 году не было введено военное положение

27.02.2017 19:28

"Когда разгорелась война на Донбассе, я объявил антитеррористическую операцию, а не военное положение, потому что уже началась президентская избирательная кампания. Скажу честно. Были предложения в связи с агрессией РФ на Донбассе ввести военное положение и продолжать руководить страной неограниченное время. Ведь пока действует военное положение, никакие выборы не проводятся", - рассказал глава СНБО в интервью "Цензору".

"Но Украине нужна была легитимная власть, признанная всем миром. Нужно было выбить у России аргументы относительно "законного" президента Януковича. Поэтому необходимо было срочно провести честные, прозрачные, демократические президентские выборы. Выборы, результаты которых будут признаны всем миром", - добавил он.

Ранее группа "ИС" сообщала, что военный путь возвращения Крыма может превратить полуостров в необитаемый.

Источник: sprotyv.info