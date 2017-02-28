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Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос
Согласно результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива, который пытался выяснить, как украинцы видят судьбу оккупированного Донбасса, большинство граждан высказало мнение о неприемлемости любых договоренностей с террористами и нежелании идти на компромиссы с ОРДЛО. Об этом сообщает "Донбасс".
Более 70% опрошенных украинцев заявили, что никаких местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей вообще не должно быть, только 10% участников опроса согласны с подобной инициативой.
Также 68% респондентов полагают, что амнистию террористам "ЛДНР" предоставлять ни в коем случае нельзя, лишь 12% с этим согласны.
Против особого статуса ОРДЛО выступают 55% принявших участие в опросе украинцев, а еще 45% не согласны также даже и с тем, что Украина может в перспективе иметь статус внеблокового и нейтрального государства.
Социологи уверяют, что четверть респондентов, к сожалению, вообще не смогла определиться со своей позицией по конфликту на Донбассе.
К слову, Кремль уже готовится ликвидировать террористические "республики" и намерен заменить Захарченко.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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