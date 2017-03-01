После 8 лет "бездействия" американские реанимобили отправились в зону АТО. ВИДЕО

01.03.2017 22:25

Американские реанимобили, которые простояли на таможне восемь лет, отныне будут спасать бойцов на передовой. Как стало известно, машины поступили в Украину в качестве благотворительной помощи, но их не могли растаможить за того, что машины оборудованы двигателями типа "Евро-4", использование которых в Украине не дозволено.

Таможенники решили бюрократическую проблему и отдали "скорые" в зону боевых действий, где они крайне необходимы. Реанимобили оснащены медтехникой для спасения жизни. Они отличаются от гражданских машин высокой проходимостью и толщиной металла, из которого изготовлен корпус и кузов. "Когда началась российская агрессия, было принято важный решение передать эти авто на передовую. Они полностью укомплектованы медицинским оборудованием для военных нужд. На сегодня эта эпопея закончилась, передали эти автомобили в 58 бригаду", - говорит начальник Сумской таможни ДФС Александр Гуцал. "Данные автомобили предназначены для военной медицины, то есть это вообще военный автомобиль. Два из них - более гражданские автомобили, но на передовой их очень-очень не хватает. Машина сможет проехать туда, где и не каждый джип может", - добавляет военнослужащий 58-й мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Лапин

Источник Диалог.UA