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Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня
04.03.2017 11:33
По информации сепаратистских интернет-изданий, запуск станции будет возможен, "если первая в истории совместная инспекция Донецка и Киева пройдет здесь успешно".
Со ссылкой на "источник" в "силовом ведомстве" "ДНР" сообщается: "Сейчас на станции присутствуют представители СЦКК, ОБСЕ, МЧС и сотрудники „Компании „Вода Донбасса“.
Украинская сторона на ДФС пока не прибыла. Все находятся в ожидании. Ориентировочно, если инспекция состоится, и все пройдет гладко, станцию будут пробовать запускать".
Фото: rian.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, запуск, Сегвеи, Донецкая фильтровальная станция
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