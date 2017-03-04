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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня

04.03.2017 11:33
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Донецкая фильтровальная станция может быть запущена в работу уже сегодня

По информации сепаратистских интернет-изданий, запуск станции будет возможен, "если первая в истории совместная инспекция Донецка и Киева пройдет здесь успешно".

Со ссылкой на "источник" в "силовом ведомстве" "ДНР" сообщается: "Сейчас на станции присутствуют представители СЦКК, ОБСЕ, МЧС и сотрудники „Компании „Вода Донбасса“.

Украинская сторона на ДФС пока не прибыла. Все находятся в ожидании. Ориентировочно, если инспекция состоится, и все пройдет гладко, станцию будут пробовать запускать".


Фото: rian.com.ua

Теги: Донецк, Донбасс, запуск, Сегвеи, Донецкая фильтровальная станция
 
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