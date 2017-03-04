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Архив - Донецкая область

Украинские пограничники задержали на линии разграничения на Донбассе незаконные грузы

04.03.2017 10:31
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Украинские пограничники задержали на линии разграничения на Донбассе незаконные грузы

Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали на блокпостах на Донбассе четыре автомобиля с контрабандой. Красный Крест отправил на оккупированные территории один грузовик с гумпомощью.

Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ.

"Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Майорск", "Новотроицкое" и "Марьинка" незаконно перевезти 640 тысяч гривен, а также 40 пустых пивных бочек по 50 литров, мобильные телефоны и гаджеты на общую сумму более 203 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что через контрольный пункт пропуска "Новотроицкое" на неконтролируемые территории Донбасса проехал один грузовик от международного комитета Красного Креста. Он перевозил медицинскую одежду и автомобильное стекло общим весом 760 килограммов.

Также на блокпосту "Новотроицкое" украинские пограничники задержали украинца, который причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.

 

 


Фото: https://donpress.com

Теги: Донбасс, контрабанда, задержание, Госпогранслужба, автомобилисты
 
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