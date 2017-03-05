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Архив - Донецкая область

В Донецкой области задержали банду рэкетиров

05.03.2017 14:10
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В Донецкой области задержали банду рэкетиров

Вооруженную организованную группу ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления уголовников под руководством известного в регионе «авторитета» обезвредила в Славянске Служба безопасности Украины совместно с полицией. Бандиты насилием и угрозами систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. «Дань» злоумышленники использовали для личных развлечений, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали организатора банды и трех его сообщников во время получения очередного «транша» наличности от одной из жертв рэкета.
В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Источник 62.ua



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, банда, вымогательство, СБУ
 
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