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В Донецкой области задержали банду рэкетиров
Вооруженную организованную группу ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления уголовников под руководством известного в регионе «авторитета» обезвредила в Славянске Служба безопасности Украины совместно с полицией. Бандиты насилием и угрозами систематически отбирали деньги у местных предпринимателей. «Дань» злоумышленники использовали для личных развлечений, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали организатора банды и трех его сообщников во время получения очередного «транша» наличности от одной из жертв рэкета.
В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников огнестрельное и холодное оружие, а также спецсредства для удерживания заложников.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, банда, вымогательство, СБУ
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