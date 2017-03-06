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Донецкая фильтровальная станция снова обесточена из-за обстрелов
На сайте компании «Вода Донбасса» несколько часов назад появилось сообщение о том, что около 6 часов вечера, 5 марта, Донецкая фильтровальная станция снова была обесточена в результате боевых действий, передает replyua.net. Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации, чуть позже проинформировал о том, что накануне, около четырех часов дня снова повредили линию электропередачи, в результате чего Авдеевка была обесточена.
«Уже выработанный алгоритм. Продолжаем подключать жизненно важные объекты инфраструктуры к автономному электропитанию. Запас воды пока в резервуарах имеется, он набрался еще со вчерашнего дня, когда возобновили работу Донецкой фильтровальной станции», сообщает Жебривский. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящий момент подготавливается заявка российской стороне в Центр по контролю и координации на установление режима прекращения огня, чтобы аварийные бригады смогли отремонтировать ЛЭП.
Напомним, что еще в конце февраля Международный комитет Красного Креста требовал прекратить обстрелы, чтобы была возможность устранить повреждения на Донецкой фильтровальной станции.
Теги: Донбасс, вода, АТО, обстрелы
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