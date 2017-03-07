Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами

07.03.2017 14:13

Вчера ехал Бла-бла-каром. Водитель — из Донецка, еще пару пассажиров — из Ровно. Донецкий персонаж — родом из Енакиево, ФОП, владелец 6 паспортов (украинский, ДНР, три украинских заграничных и румынский), 3 водительских удостоверения, поданы документы на вид на жительство в Испании. Бизнес у человека — торговля бензопилами из Харькова в Донецке. Невольно стал свидетелем их диалога, хотя пытался дремать, пишет Роман Гнатюк на de-facto.cc.

Тезисы разговора:

— суп+второе+бутылка пива в Ровно = 45 грн., тот же набор в Донецке — 700 грн., килограмм мяса на базаре в Донецке — 150-200 грн., бутылка хорошей водки в магазине — 50 грн., пачка сигарет — 20 грн.

— еду в Ровно ремонтировать микроавтобус, «патамушта у нас нету мастеров, которые могут, у всех руки не из того места и у вас тут дешевле» (ремонт+запчасти 350 долларов экономии в пользу Ровно);

— литр солярки в Донецке — 28 грн., «но я заправляю с танка — 10 грн. литр» (у донецких танкистов дешево и солярка хорошего качества, Мерседес на ней идет отлично);

— «машину я брал в Испании, загонял через Белоруссию и Россию, по Украине езжу на транзитных номерах» (в багажнике валяется комплектов с три разных, в том числе ДНР);

— «задолбала блокада, которую устроили ваши побратимы — максимум, что можно провезти — пачка сигарет в кармане»;

— «раньше зарабатывал 1000 баксов в неделю, теперь с трудом столько же за месяц»;

— «вез с собой из Испании хамон. Белорусские таможенники пытались запретить ввоз, но сказал, что это — элемент отделки салона и за 5 евро мне оформили транзит»;

— «купил квартиру в Харькове, ремонт доделываю. В Енакиево в соседний дом попало, 4 квартиры по стояку упали, а наш дом — ничего. Цены на жилье в Донецке растут, россияне раскупают»;

— «ополченцы закапывают вместе с погибшими украинскими солдатами старую Нокию с украинской сим-картой, Нокия берет сигнал на 2 м под землей, родичи погибшего долго думают, что он жив».

Час таких вот разговоров. Никакой агрессии, никакой ненависти к Украине. Просто бизнес. Все равно под каким флагом.