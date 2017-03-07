В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине

07.03.2017 15:45

Сегодня, 7 марта, шахтерам было сообщено, что угольное предприятие переходит под контроль "ДНР" и народный депутат Звягильский больше не имеет к нему отношения.

Об этом сообщил информированный источник, пишет 62.ua.

"Люди отработали январь, февраль, зарплату не получили", - рассказал источник.

По его словам, обычно зарплата на карточки ПУМБа приходила не позднее 17 числа каждого месяца, как это и положено по украинскому законодательству.



"В этот раз сказали, что деньги будут позже, сначала 23-го, потом 26-го, затем Звягильский обещал к 8 марта.

И вот сегодня новость о том, что Звягильский теперь не имеет к шахте никакого отношения, предприятие "национализировано" боевиками. Ребята начали бастовать. Вторая смена собралась возле центрального входа. В итоге приехал сам главарь "ДНР" Александр Захарченко, пообещал выдать деньги 9 марта, еще раз подтвердил, что Звягильский теперь не у дел.

И это также вызывает недоумение, ведь Гройсман говорил, что здесь работают украинские предприятия и украинские люди, а теперь что, Фима всех бросил?" - рассказал источник.

Он также сказал, что шахтеры ждут хоть какого-то заявления с украинской стороны - ведь они работали на украинском предприятии, где реальным собственником был народный депутат Украины.

"Как быть с больничными, с расчетом, с оформлением пенсий?" - не понимают горняки.

Напомним, что 1 марта 2017 года главарь «ДНР» Александр Захарченко ввел «внешнее управление» на всех предприятиях в ОРДО, которые продолжали работать под украинской юрисдикцией.