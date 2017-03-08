В Торецке на шахте произошел обвал.Горняки оказались замурованными под землей

08.03.2017 16:59

Сегодня, 8 марта, в Торецке (бывший Дзержинск) произошел выброс угля на шахте "Центральная".

Как сообщают пользователи в соцсети "ВКонтакте" в группе "Дзержинск – город шахтеров", происшествие случилось на 95-м участке шахты около часа дня. Об этом передает "Диалог.UA". По информации местных жителей, на шахте произошел обвал угля. На место происшествия выехали специалисты ВГСЧ. Позже пользователи соцсети сообщили, что двоим горнякам удалось выбраться на поверхность. Под землей остался один человек. Пока никакой официальной информации по поводу ЧП нет.