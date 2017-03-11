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В центре Донецка сгорела маршрутка (ФОТО)
11.03.2017 08:15
В пятницу, 10 марта, в оккупированном Донецке загорелась и сгорела дотла маршрутка, сообщает 62.ua.
Инцидент произошел неподалеку от кольца маршрута № 17 по ул. Университетской — напротив здания Облстата.
В социальных сетях доступны фото, на которых видно, что маршрутка выгорела полностью, остался только остов. По словам очевидцев, автобус охватило сильное пламя, его просто невозможно было потушить. «Загоралась долго, если водила аккумы успел выдергнуть. Проводка, скорее всего», — предполагает дончанин.
Официальных сообщений и подробностей о данном инциденте нет.
(Орфография и стилистика автора полностью сохранены).
Фото: www.62.ua
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, маршрутка
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