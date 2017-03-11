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Архив - Донецкая область

В Славянске отмечают День Добробатов (ФОТО)

11.03.2017 12:25
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В Славянске отмечают День Добробатов (ФОТО)

Сегодня жителей Славянска ждет грандиозное событие - празднование Дня Добробатов на Соборной площади, пишет 6262.com.ua. 

С самого утра на площади идет активная подготовка к празднику. Музыканты готовятся к концерту, настраивая аппаратуру, малышей развлекают костюмированные аниматоры. Также для любителей искусства идет установка фотовыставки "Участники АТО".

На площадь уже пригнали военную технику полка "Киев", здесь вы также можете угоститься полевой кашей. 

Самое интересное еще впереди! 


Фото: www.6262.com.ua

Теги: Донбасс, Славянск, праздник, площадь, день
 
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