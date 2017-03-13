СММ ОБСЄ лише спостерігає, як рашисти накривають Авдіївку - волонтер

13.03.2017 20:53

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ тільки те і роблять, що спостерігають, як російсько-терористичні війська з важкої артилерії накривають населений пункт Авдіївка Донецької області. А такі «дії» ніяким чином не допомагають вирішити проблему щоденних порушень з боку російських бойовиків. Про це розповів колишній військовий радник, представник проекту «Повертайся живим» Римарук Андрій, передає replyua.net.



«Ми нічого не можемо зробити, коли бачимо, як представники моніторингової місії ОБСЄ серед білого дня стоять у Авдіївці та спостерігають, як російські найманці гатять по місту», - зазначив він. В той самий час волонтер наголосив, що на Донецькому напрямку склалася досить важка ситуація, а обстріли Авдіївки про це постійно нагадують.



«З самого початку загострення ситуації у промисловій зоні Авдіївки ситуація вздовж усієї лінії розмежування на Донецькому напрямку не покращується. Обстріли можуть затихнути лише тоді, коли бойовики відволікаються на черговий «гуманітарний конвой», який відправляє Російська Федерація. Але потім обстріли розпалюються з новою силою. Нещодавно анонсували новий конвой. Чекаємо чергового загострення ситуації», - наголосив Римарук.