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Блокадников Донбасса задерживают на блокпостах
Силовики снова принялись за задержание активистов блокады оккупированного Донбасса
Об этом Politeka стало известно из сообщения народного депутата Украины («Самопомич») Семена Семенченко.
«Начались повторные задержания добровольцев 16 редута. Сначала их отпустили, теперь задерживают на блокпостах. Принимаем меры», — написал на своей странице Facebook нардеп.
Напомним, как 13 марта сообщили в штабе блокады, новым заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным был подписан приказ о силовом разгоне блокады торговли с Донбассом.
Позже активисты торговой блокады оккупированных территорий Донбасса заявили, что их редут на станции Кривой Торец был разогнан силовиками. Также стали известны имена тех, кого задержали во время разгона редута на станции Кривой Торец.
Народный депутат Оксана Сыроид («Самопомич») со ссылкой на СБУ сообщает об освобождении всех задержанных блокировщиков Донбасса.
Теги: Украина, Донбасс, блокада
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