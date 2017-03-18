В результате ночного обстрела в Марьинке и Красногоровке повреждено три дома (ФОТО)

18.03.2017 18:14

Прошлой ночью в Марьинке и местами в Красногоровке боевики жестоко обстреливали жилые кварталы города. Три дома подверглись значительным разрушениям. Повреждены окна, крыши и сельскохозяйственные здания. По улице Лермонтова в Красногоровке разрушен гараж местного жителя, сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

Почти каждый день к сотрудникам обращаются люди, которым нужна помощь. По улицам постоянно патрулируют правоохранители и выявляют новые разрушения домов, где никто не проживает. Поэтому полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений.

Если днем более менее тихо, то ночью боевики не оставляют людей в покое и один за другим наносят удары.

Все выявленные факты квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.