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За блокадой Донбасса стоит конкретная политсила - министр Андрей Рева (ВИДЕО)
За блокадой Донбасса находились конкретные политики, которые представляли конкретную политическую силу. Об этом сообщил министр социальной полиции Андрей Рева в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина".
"Когда речь идет о том, что заблокировали сообщение между неподконтрольными территориями и подконтрольными люди, то во главе этих людей находились очень конкретные политики, которые представляли конкретную политическую силу. Кого представляет Егор Соболев? Кого представляет Семен Семенченко? Я думаю, здесь не нужно объяснять. Какова была позиция фракции "Самопомич" в это время? Они массово выезжали туда поддерживать тех, кто там сидит. Какие были заявления Садового в поддержку тех, кто там блокирует? Это публичные заявления, которые слышала вся страна. … Кто руководитель партии? Садовый. Если он против блокады, то мог собрать фракцию, он мог собрать своих депутатов и сказать, что это неправильно", – отметил Рева.
Фото: 112.ua/
Теги: политика, Донбасс, министр, блокада
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