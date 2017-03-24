В Донецке "штаб ДНР" обстреляли из гранатомета

24.03.2017 16:35

В оккупированном Донецке из ручного гранатомета обстреляли так называемый "штаб корпуса ДНР", снаряд попал в окно здания и повредил стену, сообщает телеканал 112 Украина.

"Штаб", который расположен по адресу ул. Николенко, 9 обстреляли около 08:45 утра.

"По той информации, которая имеется сейчас, сегодня утром неизвестные выстрелили, предположительно, из РПГ, по четвертому этажу одного из зданий нашего оборонного ведомства. На данный момент это вся информация, и сейчас она проверяется", - сообщил источник в "департаменте ДНР".

В то же время так называемый "представитель оперативного командования ДНР "Эдуард Басурин заявил, что по штабу стреляли "трое украинских диверсантов".