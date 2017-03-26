Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"

26.03.2017 18:12

Донецкий блогер Станислав Васин не единожды пересекал линию разграничения на Донбассе. Он на себе испытал все "прелести" ожидания, стояния в очередях, досмотра и т.д. Васин не раз писал об этом. Вот очередной его пост в соцсети.

"Беседовал сегодня о практике пересечения блокпостов. Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос – люди остаются на ночь, Зайцево кроют 152 мм, на днях погибло двое людей.

Я говорю: «Да, там какой-то ад, даже для меня, в моём возрасте. Но давайте подумаем, что будет, если бы система работала так, как должна. Вот заехало на КПВВ 8 авто – легковые и бусики. Допустим, сразу же к ним подошли бойцы: один собрал у всех документы, а 8 остальных тут же стали досматривать автомобили. Последний раз, когда я ехал, перед нами стоял микроавтобус. Когда боец его открыл, оказалось, что там даже пассажиров не видно – всё завалено сумками. Допустим, военный в режиме конвейера стаскивает каждую сумку и начинает её проверять. Вокруг – уже бардак, все сумки разбросаны. Но он обязан проверить каждую, ибо в каждой может быть от контрабанды до взрывчатки. Проверил, вывернул всё наизнанку – теперь проверяет салон, обшивку, колёса. Смотрит зеркалом под авто. Дальше – проверяет нас: вдруг кто-то в кармане везёт наркотики, «днровский» паспорт или ещё что. Дальше смотрит телефон. По-любому находится 1-2 «мутных» персонажа с вызовами «Саня сержант». Их отправляют в будку – беседовать. Итак. Все сумки в грязи, кое-как запихнуты обратно, машина вывернута наизнанку, «персонажи» на допросе, прошёл час – проехало 8 авто. Пусть даже 20. А стоит – 500. Не говоря уже о пеших. Когда приезжаешь домой, отлежишься в ванной, согреешься – начинаешь понимать, что может быть хуже ещё раз в 500».