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В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы
26.03.2017 08:22
В районе проведения антитеррористической операции ситуация остается напряженной.
За прошедшие сутки, 25 марта, российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, война, травмы, ранения, обстрелы
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