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Архив - Донецкая область

На КПВВ в зоне АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей

28.03.2017 11:05
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На КПВВ в зоне АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне проведения АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы, передает телеканал 112 Украина.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • "Майорское" - 70/180;
  • "Марьинка" - 200/150;
  • "Новотроицкое" - 15/15;
  • "Гнутово" - 130/15.

Как отмечают в Госпогранслужбе, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 30,1 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 3845 человек и 545 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9245 человек и 1420 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 6630 человек и 1320 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4855 человек и 1020 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 5576 человек.


Теги: Донбасс, АТО, КПВВ
 
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