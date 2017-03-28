На КПВВ в зоне АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей

28.03.2017 11:05

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда и выезда в зоне проведения АТО образовалась очередь почти из 800 автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы, передает телеканал 112 Украина.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/180;

"Марьинка" - 200/150;

"Новотроицкое" - 15/15;

"Гнутово" - 130/15.

Как отмечают в Госпогранслужбе, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 30,1 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств: