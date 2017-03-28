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Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней
Завершить отопительный сезон в Мариуполе власти намереваются завершить с 1 апреля. Об этом 0629 сообщил заместитель городского головы Михаил Когут.
Для того, чтобы официально отключить отопление, необходимо, чтобы среднесуточная температура составляла не менее 8 градусов тепла.
"В минувшую пятницу и субботу мы следили за температурой - было 8, 4 и 8, 6 градусов по Цельсию, но уже скоро снизилась до 5", - отметил Когут и добавил, что именно после 1 апреля температура воздуха, судя по прогнозам, будет достигать +15.
Согласно Закону о местном самоуправлении, власти сами могут устанавливать границы отопительного сезона, но официально в Украине он завершается 15 апреля.
Относительно того, завершили ли отдельные дома отопительный сезон, Михаил Когут отметил: "Не только сейчас, но в течение всего отопительной сезона жильцы сами могут влиять на ситуацию".
Ситуацию с проплатами населения за отопление Когут не считает критичной. Люди платят.
Кроме того, перечисляется субсидия. Только за февраль обещают 80 миллионов гривен. Кроме того, у предприятия есть лимит проплат на газ за январь, февраль, март.
Более подробно о том, как прошел отопительный сезон 2010-2017, Михаил Когут намерен рассказать уже в четверг.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, отопление, субсидия
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