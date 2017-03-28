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Архив - Донецкая область

В Мариуполе горела Набережная

28.03.2017 10:21
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В Мариуполе горела Набережная

Вчера поздним вечером на Набережной, в районе остановки( быв. "Маркохим"), произошел пожар.
Об 0629 сообщили очевидцы.
Горел камыш возле реки. На место прибыли сотрудники службы управления ГСЧС и ликвидировали возгорание.
Причина пожара устанавливается.
Стоит отметить, что раньше в данном районе производили уборку мусора, обрезали ветви деревьев.
К слову , только вчера на Правом берегу в результате пожара выгорел 400 кв. м. территории.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, камыш
 
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